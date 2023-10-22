Как не стоит воспитывать собаку, объяснил кинолог

10:10, 22 октября 2023, ПАИ

Такое воспитание, как лишать своих питомцев пищи за плохое поведение, не даст положительного эффекта, а может только послужить тому, что животное отстранится от хозяина, объяснил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Кормление – это основа нормального функционирования собаки. Рацион питомца и количество еды напрямую влияют на состояние вашего питомца. Наказывая собаку лишением пищи, вы можете спровоцировать неприятные последствия, например расстройство пищевого поведения, страхи, потерю контакта с собакой и даже пищевую агрессию», – рассказал Владимир Голубев.

Он объяснил, что еда является базовой потребностью питомца и настроение хозяина или поведение собаки никак не должны влиять на это. Если питомец демонстрирует нежелательное поведение, нужно строгим голосом скомандовать «Нельзя!», отстраниться от него или отправить на место, но не лишать приёма пищи.

Владимир Голубев также порекомендовал не дрессировать собаку кормом. Он уточнил, что будет ошибкой сначала просить питомца выполнить команду и уже после кормить его. Основной рацион собака должна получать без демонстрации нужной команды, а подкрепление и похвала за правильное поведение должны идти отдельно, заметил он.

Кинолог напомнил, что от возраста питомца зависит частота кормления. Если щенков нужно кормить примерно 5-7 раз в день, то взрослых собак – 1-3 раза в день. Питомцу важно обеспечить как и регулярность кормления, так и его процесс, в том числе важные для собаки ритуалы. Он должен знать, когда его покормят, например после утренней и вечерней прогулки, указал кинолог.

Также вредными будут упражнения на выдержку перед едой, например, если позволять собаке есть только по разрешающему слову. Это формирует у питомца ощущение дефицитности еды и повышает её важность, из-за чего собака может жадно поглощать пищу и переедать.

«В процессе приёма пищи не нужно беспокоить животное: дайте собаке спокойно поесть, чтобы лишние вмешательства не вызывали у неё стресс. Если в доме несколько животных, у каждого должна быть своя миска. Не позволяйте питомцам есть из чужих мисок: у каждого есть своя порция и своё пространство для принятия пищи», – заключил президент РКФ.