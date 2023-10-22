До +8 градусов прогнозируют в Псковской области 23 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 23 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют дождь, на юге области – сильный. Днём пройдёт небольшой дождь, местами умеренный.
Будет дуть ветер северо-западных, западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +1 до +5 градусов, днём – от +3 до +8 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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