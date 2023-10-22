До +8 градусов прогнозируют в Псковской области 23 октября

12:42, 22 октября 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 23 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют дождь, на юге области – сильный. Днём пройдёт небольшой дождь, местами умеренный.

Будет дуть ветер северо-западных, западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +1 до +5 градусов, днём – от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление будет низким.