Семинар «Школа повышения квалификации врача-педиатра» прошёл в Пскове

14:27, 22 октября 2023, ПАИ

Семинар «Школа повышения квалификации врача-педиатра» прошёл в Пскове 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Мероприятия прошло под руководством главного внештатного педиатра Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе Елены Булатовой. В нем приняли участие заместитель начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области Марина Синильникова, главный врач детской областной клинической больницы Анна Митюшкина, педиатры Пскова, районных и межрайонных больниц.

В ходе мероприятия коллеги подвели итоги работы педиатрической службы Псковской области за 2022 год, обсудили современные подходы в диагностике и лечении различных заболеваний.

«Такие мероприятия проводятся на постоянной основе и помогают врачам быть в курсе современных тенденции в медицине и повышать свою квалификацию», – отметили в пресс-службе.