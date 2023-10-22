Эксперт объяснил причины дефицита кадров в России

17:47, 22 октября 2023, ПАИ

Основатель рекрутингового онлайн-сервиса поиска работы и подбору персонала SuperJob Алексей Захаров объяснил, с чем связан сегодняшний кризис кадров в стране и назвал самые востребованные профессии.

По его словам, основная причина дефицита кадров – это демографическая яма. «Последние десять лет каждый год на рынок труда выходит примерно на 100 тысяч молодых людей меньше, чем было годом ранее. Потери от ковида − примерно минус миллион человек с рынка труда, спецоперация – это ещё минус два миллиона человек с рынка труда: это контрактники, мобилизованные и куда-то отъехавшие», – сказал Захаров.

Сегодня наиболее востребованы массовые профессии, а журналистов и директоров хватает, подчеркнул эксперт. «Не хватает всегда одних и тех же, и это не космические геологи. Это водители, медсёстры, продавцы, строители, и так будет всегда. Не хватает тех, кого больше. Журналистов более чем достаточно, директоров найдём, а вот с курьерами проблемы. Ковид дал огромный толчок развитию сферы услуг, доставке и всему, что с этим связано. Там сейчас можно зарабатывать больше, чем на производстве, имея квалификацию ниже. Соответственно, на производство люди не идут, потому что курьеру платят больше, чем токарю», − заключил Алексей Захаров.