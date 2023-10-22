Себежские школьники попробовали себя в роли кинолога
Знакомство учеников Идрицкой средней школы Себежского района с профессией кинолога состоялось в Идрицком филиале Псковского агротехнического колледжа, пишет газета «Призыв».
Ученики девятого класса познакомились с базой колледжа, предназначенного для обучения по специальности кинолога.
Преподаватель Наталья Абрамова рассказала школьникам об особенностях профессии и о кинологической службе, а также провела экскурсию по учебному заведению. Учащиеся смогли понаблюдать за работой с собакой и попробовать себя в роли кинолога, сообщили в газете.
Отмечается, что это уже вторая встреча в рамках реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов «Билет в будущее». Она входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка», утверждённого протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование».
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