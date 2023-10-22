На 57% увеличился турпоток из Европы в Россию

19:07, 22 октября 2023, ПАИ

Россия за первые девять месяцев этого года выдала в странах Европы на 57 % больше виз, чем за тот же период 2022 года, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

«С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, в том числе 141 тысяча туристических виз. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на 10 %, при этом выдача туристических виз возросла на 57 %», – сказал он.

Тем не менее, по словам дипломата, эти показатели пока далеки от данных 2019 года, когда за тот же период европейцам выдали 1,645 миллиона виз, из них 1,112 миллиона – туристических.