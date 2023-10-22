Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 26 октября
Традиционный крестный ход вокруг Пскова состоится 26 октября, в четверг 21-й седмицы по Пятидесятнице, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.
Крестный ход в октябре совершает приход храма Преподобного Сергия Радонежского (с Залужья). Начало крестного хода – в 10:00 от храма (Псков, улица Свердлова, строение 42а). Предварительная запись для участников – в церковной лавке храма или по телефону +7-911-364-18-18 (Евгения Викторовна), +7-931-902-07-91 (иерей Константин).
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