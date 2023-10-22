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Общество

Самые популярные в России продукты для завтрака подешевели на 0,8 пункта

«Индекс кофе с бутербродом», отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине октября снизился на 0,8 пункта – до 113,9 пункта, сообщает РИА Новости на основе данных, предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса «Чек Индекс».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

В «корзину» для расчёта индекса вошло семь товаров – батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

Для данных продуктов аналитики рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение «индекса кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому динамики среднего чека для каждого из семи товаров.

В период с 16 по 30 сентября по сравнению с первой половиной месяца средний чек вырос на батон (на 2,8 %, до 37 рублей), кофе (на 0,6 %, до 182 рублей). Снизился он на огурцы (на 7,3 %, до 89 рублей), ветчину (на 2,7 %, до 183 рублей), сахар (на 1,5 %, до 66 рублей) и сыр (на 0,5 %, до 183 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился на сливочное масло (153 рубля). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 1,2 пункта и составил 114,7 пункта.

Затем с 1 по 15 октября средний чек подрос на ветчину (на 2,7 %, до 188 рублей), кофе (на 1,6 %, до 185 рублей), сыр (на 1,1 %, до 185 рублей). Снизился он на огурцы (на 7,9 %, до 82 рублей), сахар (на 3 %, до 64 рублей). Остался неизменным на батон (37 рублей) и сливочное масло (153 рубля), то есть индекс снизился ещё на 0,8 пункта и составил 113,9 пункта.

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