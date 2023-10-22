Врач предупредила, чем грозит отказ от мяса и рыбы во время беременности

22:18, 22 октября 2023, ПАИ

Беременность – это не время для каких-либо диет, особенно таких, как вегетарианство, веганство и сыроедение, приводит «Газета.Ru» слова акушера-гинеколога, главного врача семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко.

Питание беременной женщины должно быть традиционным и сбалансированным, от этого будет зависеть не только здоровье матери, но и правильное развитие ребёнка, сказала Анна Марченко. «Среди микроэлементов, в которых нуждается беременная женщина, особое место занимают железо, йод, кальций, а также белок. Лучшим источником железа и белка является мясо и печень. Ни вегетарианцы, ни веганы, ни сыроеды не употребляют мясо, поэтому риск развития железодефицитной анемии у них гораздо выше. Это чревато невынашиванием беременности, плацентарной недостаточностью, нарушениями развития мозга у плода и развитием преэклампсии у матери», – отметила врач.

Доктор подчеркнула, что преэклампсия – это одно из наиболее опасных осложнений беременности, которое без медицинского вмешательства может привести к летальному исходу женщины и плода.

К негативным последствиям может привести и отказ от рыбы и морепродуктов. «Приверженцы всех трёх диет в классическом варианте не употребляют рыбу и морепродукты, что может привести к дефициту йода. Это чревато развитием умственной неполноценности у будущего ребёнка и нарушениями в работе щитовидной железы у матери и плода», – предупредила Анна Марченко.