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Общество

Учёные создали бактерию, снижающую кровяное давление при гипертонии

Учёные из Университета Толедо (UToledo) доказали, что модифицированные кишечные бактерии, производящие белок ACE2, могут снижать кровяное давление, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование в журнале Pharmacological Research.

Биологи протестировали на крысах Lactobacillus paracasei, полезную кишечную бактерию, которая была специально модифицирована для производства белка под названием ACE2. Животные же не могли вырабатывать ACE2 и были предрасположены к гипертонии.

У получавших модифицированную бактерию крыс вырос уровень белка ACE2 в кишечнике, что привело к снижению выработки ангиотензина II – гормона, который повышает кровяное давление, в том числе за счёт сужения кровеносных сосудов. Снижение давления, однако, наблюдалось только у самок крыс, несмотря на одинаковый уровень ACE2 у самцов и самок.

Тем не менее, несмотря на разные результаты, полученные данные являются важным шагом между теорией и практической возможностью применения бактерий кишечного микробиома в медицине. Авторы надеются, что их подход поможет сократить приём традиционных лекарств при гипертонии. В будущем эту концепцию можно будет применить и к другим заболеваниям.

Отмечается, что неконтролируемое кровяное давление является основным фактором риска сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек.

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