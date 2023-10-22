Учёные создали бактерию, снижающую кровяное давление при гипертонии

23:21, 22 октября 2023, ПАИ

Учёные из Университета Толедо (UToledo) доказали, что модифицированные кишечные бактерии, производящие белок ACE2, могут снижать кровяное давление, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование в журнале Pharmacological Research.

Биологи протестировали на крысах Lactobacillus paracasei, полезную кишечную бактерию, которая была специально модифицирована для производства белка под названием ACE2. Животные же не могли вырабатывать ACE2 и были предрасположены к гипертонии.

У получавших модифицированную бактерию крыс вырос уровень белка ACE2 в кишечнике, что привело к снижению выработки ангиотензина II – гормона, который повышает кровяное давление, в том числе за счёт сужения кровеносных сосудов. Снижение давления, однако, наблюдалось только у самок крыс, несмотря на одинаковый уровень ACE2 у самцов и самок.

Тем не менее, несмотря на разные результаты, полученные данные являются важным шагом между теорией и практической возможностью применения бактерий кишечного микробиома в медицине. Авторы надеются, что их подход поможет сократить приём традиционных лекарств при гипертонии. В будущем эту концепцию можно будет применить и к другим заболеваниям.

Отмечается, что неконтролируемое кровяное давление является основным фактором риска сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек.