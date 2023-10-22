Переходящие в снег осадки ожидаются на Северо-Западе на следующей неделе

23:46, 22 октября 2023, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

В первые дни недели на Северо-Западе местами могут пройти небольшие осадки, переходящие в снег. Преобладающая дневная температура на юге – от 0 до +5 градусов, на севере – от 0 до -5 градусов.

В Санкт-Петербурге в начале недели возможны локальные осадки. Днём ожидается от +1 до +4 градусов, во второй половине периода – до 0 до +3 градусов.