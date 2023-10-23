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Общество

В России могут закрепить правила отстрела и отлова животных в заповедниках

Экспертный совет по заповедному делу предложил уточнить и закрепить правила отстрела и отлова животных в заповедниках и национальных парках. Такую просьбу эта общественная организация направила в Минприроды, пишут «Известия».

В России могут закрепить правила отстрела и отлова животных в заповедниках. Фото: ПАИ

Регуляционные мероприятия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) нужны для изменения или сохранения численности отдельных видов. Они помогают обеспечить экологический баланс и должны быть научно обоснованы.

«История отечественного заповедного дела за последние 50 лет изобилует многочисленными примерами необоснованного, базирующегося на ошибочных представлениях, непродуманного и неэффективного проведения регуляционных мероприятий на ООПТ федерального значения», – сообщили в совете.

Для избежания нежелательных экологических последствий, возможностей для коррупции и браконьерства эксперты призывают тщательнее просчитывать риски. Они призвали принять нормативно-правовой акт, регламентирующий организацию отстрела и отлова животных в заповедниках и нацпарках.

Предлагается закрепить перечень случаев, когда можно провести такие мероприятия, уточнить требуемый список документов для обоснования их необходимости. А также привлекать экспертов к принятию решений.

В Минприроды уже рассматривают предложения специалистов.

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