Электроэнергию временно отключат в ряде населённых пунктов Гдовского района

07:50, 23 октября 2023, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии проведут в нескольких населённых пунктах Гдовского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Так, 23 октября свет частично отключат в деревне Островцы, а также на улице Кингисеппской в домах № 1-24 и № 26, 28 в Гдове.

24 октября отключение электроэнергии будет в деревнях Безьва и Лавынь-2.

25 октября также без света останутся жители станции-посёлка Добручи, деревни Ельма, Лукко, Залосонье, Излучье, Залесье, Заборовье, Лужек, Триада, Перегреб, Лядинки, Вейно, Журавлев Конец, также отключат электроэнергию на улице Ратова в посёлке Ямм.

26 октября свет отключат в деревне Партизанская и деревне Татьянкино.

27 октября частично без электроснабжения останется деревня Добручи. В этот же день свет отключат в деревне Стректово, а также на улицах Фабрициуса, Спортивной и Дзержинского в Гдове.

В администрации отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.