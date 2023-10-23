Монумент в память жертв геноцида установят в Псковской области

08:58, 23 октября 2023, ПАИ

Более 100 молодых людей из 18 регионов страны в рамках четвёртого заезда «Создавая будущее» Всероссийского проекта «Истоки. Школа» собрались в паломническом центре Псково-Печерского монастыря для создания нового дизайн-кода и установки арт-объекта. Об этом ПАИ сообщили организаторы заезда.

Участники заезда разработают концепцию дизайн-кода, которая на примере арт-кластера «Таврида.АРТ» сможет украсить пространство форума. Они создадут и защитят дизайн-макет инфраструктуры для дальнейшей его реализации на территории паломнического центра.

«Финалисты конкурса молодых архитекторов, студенты Санкт-Петербургского горного университета, сегодня приехали на площадку круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки», где со своими наставниками в течение пяти дней будут устанавливать арт-объект, посвящённый жертвам геноцида, для увековечения их судеб. Не только история и архивы, но и творческий подход позволяют ребятам максимально широко выбирать своё направление в этом проекте. Наши участники – это художники, архитекторы, дизайнеры, неравнодушные к этой теме и готовые её поддерживать исходя из своих профессиональных интересов или увлечений по жизни», – отметил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

Студенты и преподаватели Санкт-Петербургского горного университета, принявшие участие в заезде «Создавая будущее», установят новый арт-объект на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Объект стал победителем конкурса «Без срока давности. Минута молчания» и посвящён теме геноцида. В этом году в конкурсе участники предлагали идеи в двух номинациях. В первой – студенты разрабатывали временные арт-объекты для экспонирования на улицах и в парках, требующие минимальных финансовых затрат. Во второй – создавали эскизы малых архитектурных форм: памятников, мемориальных досок и так далее. Студенты МАрхИ представили спецпроект – виртуальные архитектурные объекты (3D-модели).

«Размышляя над образом и философией нашего арт-объекта, мы определили общее и частное. Общим является сама трагедия, факт геноцида и испытания людей. Поэтому мы выбрали форму куба, но не сделали его сплошным. Благодаря чётким очертаниям рёбер моментально считывается форма, но остается связь с окружаемым пространством и объект просматривается со всех сторон. Правильная форма привлечёт внимание, и люди захотят познакомиться с арт-объектом», – поделилась студентка Санкт-Петербургского горного университета Наталья Бойко.

«Мы поставили перед собой задачу привлечь как можно больше людей к нашему арт-объекту, чтобы они знали и помнили историю, а что самое главное – чтобы такого не произошло в будущем. И чтобы привлечь их внимание, мы предлагаем не просто объект, мимо которого будут проходить, а предлагаем небольшой сценарий и проводим их по определённому пути, подводя к главному – к девизу нашего проекта: «Свет можно найти даже в темные времена». Геноцид – это, несомненно, большая трагедия в истории нашей страны, но мы хотим донести до каждого человека не страх или ужас, а показать, что свет победил и всегда будет побеждать», – дополнил старший преподаватель кафедры архитектуры Санкт-Петербургского горного университета Максим Андреев.

Кроме образовательной программы, участники заезда посетят экскурсию в Псково-Печерский монастырь, где также сделают добрые дела в рамках полезной программы. Помощь участникам первого заезда окажут 11 волонтёров из волонтёрского корпуса «Росмолодёжь. Добро». Добровольцы из четырёх регионов будут сопровождать участников и помогать в решении возникающих вопросов.

Организатором проекта выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.