На 26% снизилось число погибших в России в ДТП с пьяными водителями

08:39, 23 октября 2023, ПАИ

Количество ДТП с участием нетрезвых водителей за девять месяцев текущего года в России сократилось на 14 %, а число погибших и получивших ранения в них – на 26 % и 13 % соответственно. Об пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

«За девять месяцев с начала текущего года на российских дорогах зарегистрировано 9 599 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения, в том числе тех, кто отказался пройти процедуру медицинского освидетельствования. Это на 14,2 % меньше, чем годом ранее. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года за три квартала текущего года число погибших и раненых уменьшилось на 26 % и 13 % и составило 2 050 человек и 12 602 человека соответственно», – рассказали в ведомстве.

При этом тенденция к снижению количества ДТП с участием пьяных водителей в России отмечается на протяжении уже нескольких лет.

«Статистика по этому виду аварийности в период с января по сентябрь 2023 года не только подтверждает устойчивость этой тенденции, но и позволяет говорить об активном нарастании ее темпа», – добавили в ведомстве.