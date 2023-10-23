Псковичей предупредили, что тарифы на интернет могут вырасти на 10-15%

10:05, 23 октября 2023, ПАИ

Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России могут вырасти на 10-15 % и выше в 2024 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос агентства TelecomDaily, проведённый среди топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.

О предстоящем повышении цен предупредили 82 % респондентов. Более 43 % из них прогнозируют рост 10-15 %, около 13 % говорят о повышении на 16 % и выше, следует из опроса. Четверть опрошенных при этом считает, что темпы роста будут ниже – 3-9 %. В 18 % компаний полагают, что тарифы не изменятся. Никто из участников опроса не заявил о возможном снижении тарифов.

Одна из главных причин повышения цен на связь – рост расходов. О них заявляет 77 % руководителей провайдеров. Другая причина – рост стоимости оборудования. Также на увеличение цен на тарифы влияет уход западных поставщиков. Среди проблем 40 % респондентов также отметили дефицит квалифицированных кадров, а 25 % – сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой.

По мнению опрошенных, больше всего вырастут цены на мобильную связь (ту, которую операторы продают «в нагрузку» к услугам фиксированной), домашний интернет и облачные сервисы. При этом сегодня тарифы на связь в России продолжают оставаться одними из самых низких в мире.