Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за прошедшие выходные
Шесть пожаров ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за минувшие выходные, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Первый пожар произошёл в деревне Полозово Бежаницкого района 21 октября. Огонь повредил бесхозное строение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Также пожар случился в деревне Шахниха Новосокольнического района. Там произошло возгорание мусора по причине неосторожного обращения с огнём.
Ещё одно возгорание произошло на улице Солнечной в Порхове 22 октября. Там сгорел автомобиль Volkswagen Passat, у которого замкнула проводка в моторном отсеке.
В тот же день в деревне Дуброво Псковского района сгорела кровля хозяйственной постройки. Пожарным удалось предотвратить возгорание жилого дома.
На улице Боровой в Пскове в 20:58 огонь повредил хозяйственную постройку. Пожарные спасли жилой дом и две хозяйственные постройки.
На улице Южной в Новосокольниках в 22:03 сгорело бесхозное строение. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.
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