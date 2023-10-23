Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за прошедшие выходные

09:36, 23 октября 2023, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за минувшие выходные, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Первый пожар произошёл в деревне Полозово Бежаницкого района 21 октября. Огонь повредил бесхозное строение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Также пожар случился в деревне Шахниха Новосокольнического района. Там произошло возгорание мусора по причине неосторожного обращения с огнём.

Ещё одно возгорание произошло на улице Солнечной в Порхове 22 октября. Там сгорел автомобиль Volkswagen Passat, у которого замкнула проводка в моторном отсеке.

В тот же день в деревне Дуброво Псковского района сгорела кровля хозяйственной постройки. Пожарным удалось предотвратить возгорание жилого дома.

На улице Боровой в Пскове в 20:58 огонь повредил хозяйственную постройку. Пожарные спасли жилой дом и две хозяйственные постройки.

На улице Южной в Новосокольниках в 22:03 сгорело бесхозное строение. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.