Блогер Дядя Слава скончался на 57-м году жизни

09:44, 23 октября 2023, ПАИ

Блогер Дядя Слава (Станислав Андреев) скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале блогера.

Станислав Андреев умер в воскресенье, 22 октября. Уточняется, что в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

«По итогу он пережил за всю свою жизнь три клинических смерти и одну, четвертую, заключительную», – говорится в сообщении.

Блогер высказывал свое мнение о политических событиях в мире и России. Он собирал деньги для российских военных в зоне военной операции на Украине, принимал участие в эфирах на телеканале «Соловьев LIVE».

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