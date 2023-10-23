Блогер Дядя Слава скончался на 57-м году жизни
Блогер Дядя Слава (Станислав Андреев) скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале блогера.
Станислав Андреев умер в воскресенье, 22 октября. Уточняется, что в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
«По итогу он пережил за всю свою жизнь три клинических смерти и одну, четвертую, заключительную», – говорится в сообщении.
Блогер высказывал свое мнение о политических событиях в мире и России. Он собирал деньги для российских военных в зоне военной операции на Украине, принимал участие в эфирах на телеканале «Соловьев LIVE».
В телеграм-канале «Дядя Слава» более 520 тысяч подписчиков. На YouTube – более 312 тысяч.
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