Более 7 млн рублей заработали участники псковских студотрядов за трудовой семестр

09:42, 23 октября 2023, ПАИ

Более семи миллионов рублей заработали участники псковских студотрядов за трудовой семестр. Об этом было объявлено на торжественном закрытии трудового семестра студенческих отрядов Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В рамках мероприятия ректор университета Наталья Ильина наградила грамотами бойцов, вложивших свои силы в развитие движения, а также ребят, проявивших активность и трудолюбие.

«В этом трудовом семестре ребята были задействованы на 23 трудовых проектах. Студотряды ПсковГУ активно проявили себя на значимых проектах областного и федерального уровня. Большой вклад они внесли и в реализацию инициатив вуза. В частности, студотряды деятельно участвовали в проведении таких проектов, как всероссийская олимпиада школьников по истории, форсайт-сессия «Кургана Дружбы», профильная православная смена для детей участников СВО «Дорога добра», форум «Истоки», акции «Поклонимся великим тем годам» и «Ольгинский десант», – отметила ректор вуза.

По словам руководителя студотрядов Псковской области Аллы Сердцевой, студенческие отряды Псковской области сегодня – это 20 команд, шесть из них – подростковые.

«За время этого трудового сезона 151 человек получил рабочую профессию, на проектах работали 320 ребят. География целины включает не только Псков и область, но и Республики Крым и Татарстан, Ставропольский, Алтайский и Краснодарский край, Московскую, Костромскую, Ленинградскую, Томскую области, ДНР. Все участники студотрядов заработали больше 7 млн рублей», – рассказала Алла Сердцева.

Напомним, в Псковском государственном университете на сегодняшний день функционирует девять студотрядов. Всего в объединении 339 человек, 216 из которых подали заявки на получение рабочей профессии. В 2022 году по линии РСО был трудоустроен 201 человек, ребята заработали свыше 6 млн рублей. Ребята регулярно организуют добровольческие выезды.

Здесь обучают и трудоустраивают вожатых, проводников, строителей, делопроизводителей и сотрудников индустрии гостеприимства. В следующем году движению РСО исполнится 65 лет.