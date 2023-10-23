Более 7 млн рублей заработали участники псковских студотрядов за трудовой семестр
Более семи миллионов рублей заработали участники псковских студотрядов за трудовой семестр. Об этом было объявлено на торжественном закрытии трудового семестра студенческих отрядов Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
В рамках мероприятия ректор университета Наталья Ильина наградила грамотами бойцов, вложивших свои силы в развитие движения, а также ребят, проявивших активность и трудолюбие.
«В этом трудовом семестре ребята были задействованы на 23 трудовых проектах. Студотряды ПсковГУ активно проявили себя на значимых проектах областного и федерального уровня. Большой вклад они внесли и в реализацию инициатив вуза. В частности, студотряды деятельно участвовали в проведении таких проектов, как всероссийская олимпиада школьников по истории, форсайт-сессия «Кургана Дружбы», профильная православная смена для детей участников СВО «Дорога добра», форум «Истоки», акции «Поклонимся великим тем годам» и «Ольгинский десант», – отметила ректор вуза.
По словам руководителя студотрядов Псковской области Аллы Сердцевой, студенческие отряды Псковской области сегодня – это 20 команд, шесть из них – подростковые.
«За время этого трудового сезона 151 человек получил рабочую профессию, на проектах работали 320 ребят. География целины включает не только Псков и область, но и Республики Крым и Татарстан, Ставропольский, Алтайский и Краснодарский край, Московскую, Костромскую, Ленинградскую, Томскую области, ДНР. Все участники студотрядов заработали больше 7 млн рублей», – рассказала Алла Сердцева.
Напомним, в Псковском государственном университете на сегодняшний день функционирует девять студотрядов. Всего в объединении 339 человек, 216 из которых подали заявки на получение рабочей профессии. В 2022 году по линии РСО был трудоустроен 201 человек, ребята заработали свыше 6 млн рублей. Ребята регулярно организуют добровольческие выезды.
Здесь обучают и трудоустраивают вожатых, проводников, строителей, делопроизводителей и сотрудников индустрии гостеприимства. В следующем году движению РСО исполнится 65 лет.
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