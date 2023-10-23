Арктических воробьёв заметили в Себеже
Арктических воробьёв заметили на набережной Себежского озера сотрудники краеведческого музея. Об этом пишет районная газета «Призыв».
«На набережной Себежского озера можно наблюдать пару пуночек – арктических воробьёв – верных предвестников морозов», – сообщили в музее.
Называют их так потому, что они – одни из самых поздних перелётных птиц. Многие птицы улетают на юг уже в августе, а пуночки остаются на севере вплоть до наступления морозов.
В музее добавили, что только сильные холода и настоящая зима заставляют их лететь на юг.
«Гнездятся пуночки за полярным кругом, а в наших краях бывают обычно лишь пролётом, осенью, по дороге на зимовку в Центральную Азию или Северную Африку», – отметили сотрудники краеведческого музея.
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