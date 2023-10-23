Арктических воробьёв заметили в Себеже

10:28, 23 октября 2023, ПАИ

Арктических воробьёв заметили на набережной Себежского озера сотрудники краеведческого музея. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«На набережной Себежского озера можно наблюдать пару пуночек – арктических воробьёв – верных предвестников морозов», – сообщили в музее.

Называют их так потому, что они – одни из самых поздних перелётных птиц. Многие птицы улетают на юг уже в августе, а пуночки остаются на севере вплоть до наступления морозов.

В музее добавили, что только сильные холода и настоящая зима заставляют их лететь на юг.

«Гнездятся пуночки за полярным кругом, а в наших краях бывают обычно лишь пролётом, осенью, по дороге на зимовку в Центральную Азию или Северную Африку», – отметили сотрудники краеведческого музея.