Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Арктических воробьёв заметили в Себеже

Арктических воробьёв заметили на набережной Себежского озера сотрудники краеведческого музея. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Арктических воробьёв заметили в Себеже. Фото здесь и далее: Себежский краеведческий музей

«На набережной Себежского озера можно наблюдать пару пуночек – арктических воробьёв – верных предвестников морозов», – сообщили в музее.

Называют их так потому, что они – одни из самых поздних перелётных птиц. Многие птицы улетают на юг уже в августе, а пуночки остаются на севере вплоть до наступления морозов.

В музее добавили, что только сильные холода и настоящая зима заставляют их лететь на юг.

«Гнездятся пуночки за полярным кругом, а в наших краях бывают обычно лишь пролётом, осенью, по дороге на зимовку в Центральную Азию или Северную Африку», – отметили сотрудники краеведческого музея.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 октября 2023

Голубика, малина и вишня вошли в топ-3 самых импортируемых в Псковскую область ягод
23 октября 2023

Спектакль «Горка» Великолукского драмтеатра вошёл в лонг-лист премии «Золотая маска»
23 октября 2023

Съёмки тревел-шоу «Заповедное путешествие» прошли в Полистовском заповеднике
23 октября 2023

Мокрый снег ожидается в Псковской области 24 октября
23 октября 2023

Семья, карьера и «полный кошелёк»: великолучане рассказали, что им нужно для счастья
23 октября 2023

134 боеприпаса изъяли псковские росгвардейцы за неделю
23 октября 2023

Спасатели нашли заблудившегося в себежском лесу мужчину
23 октября 2023

Блиндажные свечи для бойцов СВО изготовили в Пустошке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...