Псковичей приглашают на службу в погрануправление

11:03, 23 октября 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на службу в Погрануправление ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Если вам от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего (11 классов), хорошее здоровье и хотите заниматься действительно важным

и интересным делом, мы ждем вас», – отметили в ведомстве.

Соискателям предлагается: стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей, с увеличением в зависимости от выслуги лет; ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток; бесплатное вещевое и медицинское обеспечение; страхование жизни и здоровья; право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России; возможность приобрести своё жилье, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих; ежегодная материальная помощь; обеспечение служебным жильем либо денежная компенсация за наем жилья; право на пенсию через 15 лет военной службы.

Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.

Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту

в пограничных органах:

в г. Пскове: тел. 8 (8112) 698-225, ул. Инженерная, дом 113;

в г. Гдове: тел. 8 (81131) 21-331, ул. Ленинградская, д. 9;

в г. Печоры: тел. 8 (81148) 24-262, ул. Приозерная, д. 1;

в д. Шелино, Пыталовский район: тел. 8 (81147) 21-774; д. 55;

в г. Себеже: тел. 8 (81140) 35-815, 22-930, пер. Почтовый, д. 4е;

в г. Невеле: тел. 8 (81151) 21-462, ул. Ленкоммуны, д. 28б.