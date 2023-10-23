Псковичей приглашают на службу в погрануправление
Псковичей приглашают на службу в Погрануправление ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
«Если вам от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего (11 классов), хорошее здоровье и хотите заниматься действительно важным
и интересным делом, мы ждем вас», – отметили в ведомстве.
Соискателям предлагается: стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей, с увеличением в зависимости от выслуги лет; ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток; бесплатное вещевое и медицинское обеспечение; страхование жизни и здоровья; право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России; возможность приобрести своё жилье, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих; ежегодная материальная помощь; обеспечение служебным жильем либо денежная компенсация за наем жилья; право на пенсию через 15 лет военной службы.
Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.
Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту
в пограничных органах:
в г. Пскове: тел. 8 (8112) 698-225, ул. Инженерная, дом 113;
в г. Гдове: тел. 8 (81131) 21-331, ул. Ленинградская, д. 9;
в г. Печоры: тел. 8 (81148) 24-262, ул. Приозерная, д. 1;
в д. Шелино, Пыталовский район: тел. 8 (81147) 21-774; д. 55;
в г. Себеже: тел. 8 (81140) 35-815, 22-930, пер. Почтовый, д. 4е;
в г. Невеле: тел. 8 (81151) 21-462, ул. Ленкоммуны, д. 28б.
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