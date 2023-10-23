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Спорт

Студент великолукского вуза завоевал бронзу первенства СЗФО по дзюдо

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Родион Латынцев стал бронзовым призёром первенства Северо-Западного федерального округа среди юниоров до 21 года по дзюдо. Соревнования прошли в Великих Луках с 19 по 22 октября. Об этом сообщается в группе великолукского вуза в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа великолукского вуза в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из девяти регионов Северо-Запада России.

Родион Латынцев выступает в весовой категории до 73 килограммов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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