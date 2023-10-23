Семья, карьера и «полный кошелёк»: великолучане рассказали, что им нужно для счастья

11:38, 23 октября 2023, ПАИ

В преддверии Всемирного дня женского счастья великолучане рассказали, что нужно женщинам для счастья. Об этом пишет Luki-News.

«Дети здоровые и счастливые. Лично для меня любимая работа», – считает один из опрошенных.

Другой великолучанин поделился, что каждой женщине для счастья нужно своё. «Мне – чтобы мои близкие люди были счастливы и здоровы», – поделился респондент.

Часть участников опроса считают, что счастливой женщину может сделать финансовая стабильность.

«Для полного счастья женщине нужно, чтобы у неё богатый мужчина был, который давал бы ей много денег, на которые она выполняла все свои хотелки»; «Наверное, полный кошелек. Современной женщине именно», – заявили некоторые великолучане.

При этом большинство опрошенных сошлись во мнении, что для женщины главное – любовь.

«Женщине для счастья хороший муж и хорошая семья и любовь к ней. Это самое счастье»; «Если её любишь, значит, она счастлива»; «Любимый человек, чувства какие-то», – поделились респонденты.

А некоторые отмечают, что не менее важно уважение к женщине. «Наверное, мир, любовь и уважение, на самом деле. Чтоб ее уважали и понимали. И ставили себя на её место, когда конфликт какой-то происходит. То есть понимать с её стороны эту ситуацию. Я думаю, уважение – вот что самое главное», – отметил один из опрошенных.