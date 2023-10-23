Спектакль «Горка» Великолукского драмтеатра вошёл в лонг-лист премии «Золотая маска»

12:43, 23 октября 2023, ПАИ

Спектакль «Горка» режиссёра Натальи Шургановой Великолукского драматического театра вошёл в лонг-лист премии «Золотая маска – 2024». Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на театр.

«Это так круто! Спасибо всем причастным, актёрам, режиссёру и всей постановочной группе! Мы делаем всё только для вас, дорогие зрители!» – говорится в сообщении театра.

Спектакль «Горка» по пьесе Алексея Житковского – это музыкальное путешествие с танцами и музыкой в мир главной героини Анастасии Шмариной – воспитательницы далекого затерянного в северных снегах городка.