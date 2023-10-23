Соревнования по волейболу «День народного единства» пройдут в Пскове

11:46, 23 октября 2023, ПАИ

Соревнования по волейболу «День народного единства» среди мужчин старше 40 лет и женщин старше 35 лет пройдут в псковском Доме спорта 5 и 6 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации волейбола Пскова.

Победителей и призёров турнира наградят грамотами и медалями.

Заявки на участие принимаются до 30 октября. Расписание и формат проведения определят по окончании приёма заявок.

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