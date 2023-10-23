Псковичей просят не бросать в беде перебравших птиц

13:57, 23 октября 2023, ПАИ

Псковичей предупредили о свиристелях, которые едят забродившую от перепадов температур рябину и засыпают. Об этом ПАИ сообщили на подворье «Птичий дворик» (Псковский район).

Свиристель – это небольшая птичка чуть крупнее воробья. Опьяневших беспомощных птиц могут съесть животные или они могут оказаться под колёсами автомобиля.

«Если вы нашли такую птицу, заберите в коробочку домой, отогрейте, когда протрезвеет, можно отпускать. Это стандартная ситуация и паниковать не стоит», - отметили на подворье.