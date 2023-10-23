Мокрый снег ожидается в Псковской области 24 октября

12:14, 23 октября 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов, а днём местами пройдёт дождь и мокрый снег.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.