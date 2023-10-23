Мокрый снег ожидается в Псковской области 24 октября
Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
Ночью в большинстве районов, а днём местами пройдёт дождь и мокрый снег.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +2 до +7 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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