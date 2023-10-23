Съёмки тревел-шоу «Заповедное путешествие» прошли в Полистовском заповеднике

12:40, 23 октября 2023, ПАИ

Съёмки первого сезона тревел-шоу о национальных парках и заповедниках России «Заповедное путешествие» прошли на территории Полистовского заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Программа нацелена на знакомство широкой зрительской аудитории с уникальной природой России, увеличение туристического потока на особо охраняемые природные территории.

Каждая серия «Заповедного путешествия» – это рассказ об одном из национальных парков и заповедников России, его природе и обитателях, а также о тех культурных и исторических достопримечательностях, которые находятся либо на территории, либо в непосредственной близости от неё.

В первый сезон шоу вошли рассказы о Воронежском заповеднике, заповеднике «Чёрные земли», национальных парках «Таганай», «Мещёра», «Тебердинский» и о Полистовском заповеднике.

Отмечается, что показ шоу планируется в 2024 году на одном из центральных каналов.

Проект реализован по заказу Министерства природных ресурсов и экологии России.