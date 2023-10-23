Съёмки тревел-шоу «Заповедное путешествие» прошли в Полистовском заповеднике
Съёмки первого сезона тревел-шоу о национальных парках и заповедниках России «Заповедное путешествие» прошли на территории Полистовского заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.
Программа нацелена на знакомство широкой зрительской аудитории с уникальной природой России, увеличение туристического потока на особо охраняемые природные территории.
Каждая серия «Заповедного путешествия» – это рассказ об одном из национальных парков и заповедников России, его природе и обитателях, а также о тех культурных и исторических достопримечательностях, которые находятся либо на территории, либо в непосредственной близости от неё.
В первый сезон шоу вошли рассказы о Воронежском заповеднике, заповеднике «Чёрные земли», национальных парках «Таганай», «Мещёра», «Тебердинский» и о Полистовском заповеднике.
Отмечается, что показ шоу планируется в 2024 году на одном из центральных каналов.
Проект реализован по заказу Министерства природных ресурсов и экологии России.
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