Закрытие сезона спортивного ориентирования пройдёт в Псковской области в ноябре

12:18, 23 октября 2023, ПАИ

Закрытие сезона спортивного ориентирования пройдёт в Псковской области 12 и 19 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

12 ноября в деревне Печки Печорского района пройдут соревнования по спортивному ориентированию. В 12:00 с общего старта побегут юные спортсмены в возрастных группах: 12, 14 и 16 лет. В 12:15 – стартует необычный гандикап среди мужчин и женщин. «Мы примерно высчитываем среднюю скорость, которую спортсмен показывал за год, и умножаем на количество километров дистанции. Исходя из этого мы формируем стартовый протокол. Получается так, что наиболее слабый спортсмен стартует первым, а самый сильный стартует последним. В этом году старты будут приурочены к нашему 60-летию, поэтому, скорее всего, будет стоять 60 контрольных пунктов. Самое большое было – 80 контрольных пунктов, когда «шефу» было 80 лет, так что это не рекорд», – рассказал Алексей Никитин.

Также в честь закрытия сезона будет проведён конкурс на лучшую фотографию 2023 года, выполненную во время тренировки или соревнований. Трёх победителей наградят призами СКО «Русь». «Такая традиция проводится у нас уже более 30 лет. Спортсмены, которые отметились высокими результатами за прошедший сезон, получат подарки», – заявил председатель.

В Промежицах 19 ноября начнутся соревнования на дистанции для двухэтапной эстафеты «Выбери меня» среди мужчин и женщин. «Соревнования пройдут в два этапа. Суть эстафеты в том, что ты заранее не знаешь, кто побежит второй этап в эстафете. Участники первого этапа, как в лотерее, будут вытаскивать себе спортсмена, который побежит второй этап. У мужчин дистанция будет больше, чем у женщин», – пояснил Алексей Никитин.

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