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Общество

Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров получил благодарственное письмо

Главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров получил благодарственное письмо за вклад в развитие студенческих отрядов Псковской области на церемонии закрытия III трудового семестра студенческих отрядов в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Евгений Панфёров получил благодарственное письмо за вклад в развитие студенческих отрядов Псковской области. Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

«Бойцы медицинского студенческого отряда «Алоэ» ПсковГУ оказывают большую помощь больнице, получают практический опыт, работая в летний период на должностях санитаров, младших медсестер», – отметил Евгений Панфёров.

«Закрытие трудового сезона – это важная и символичная церемония, которая отмечает не только успешное выполнение задач, но и вклад молодёжи в развитие общества», – заключили в медучреждении.

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