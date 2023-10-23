Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров получил благодарственное письмо

12:53, 23 октября 2023, ПАИ

Главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров получил благодарственное письмо за вклад в развитие студенческих отрядов Псковской области на церемонии закрытия III трудового семестра студенческих отрядов в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

«Бойцы медицинского студенческого отряда «Алоэ» ПсковГУ оказывают большую помощь больнице, получают практический опыт, работая в летний период на должностях санитаров, младших медсестер», – отметил Евгений Панфёров.

«Закрытие трудового сезона – это важная и символичная церемония, которая отмечает не только успешное выполнение задач, но и вклад молодёжи в развитие общества», – заключили в медучреждении.