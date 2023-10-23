59 раз привлекавшийся к ответственности за нарушения ПДД пскович насмерть сбил велосипедиста в Ленобласти

13:55, 23 октября 2023, ПАИ

59 раз привлекавшийся к ответственности за нарушения ПДД житель Псковской области на автомобиле насмерть сбил велосипедиста в Ленинградской области. Об этом пишет «Псковская правда» со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП случилось 20 октября в 19:50 у дома № 185 на Московском шоссе. 31-летний пскович ехал за рулём Volvo XC и сбил движущегося во встречном направлении 46-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении псковича возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также выяснилось, что в этом году мужчина уже 59 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.