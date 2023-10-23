Голубика, малина и вишня вошли в топ-3 самых импортируемых в Псковскую область ягод

13:28, 23 октября 2023, ПАИ

Около двух тысяч тонн ягод поступило в Россию через пункты пропуска в Псковской области с начала года. Среди них самые популярные – голубика, малина и вишня. Все партии прошли фитосанитарный контроль. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

По наблюдениям экспертов ведомства, в топ-3 самых популярных импортных ягод вошли голубика, её объём составил 400,8 тонны, малина – 286,3 тонны и вишня – 200,8 тонны. Также под контролем инспекторов границу пересекли партии ежевики, земляники, клубники, клюквы, крыжовника, малины, смородины, черешни и черники.

Поставщиками подконтрольной Россельхознадзору продукции выступили Белоруссия и Сербия, при этом абсолютным лидером по поставкам ягод остаётся Белоруссия.