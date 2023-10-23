Эксперт из Гнесинки провела для псковичей интенсив по вокалу

14:09, 23 октября 2023, ПАИ

Профессиональные рекомендации от эксперта Российской академии музыки имени Гнесиных Ксении Политковской получили более 40 участников региональной Школы эстрадного вокала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

Занятия прошли в Пскове 21 октября в креативном пространстве «Лофт».

Профессиональный эксперт в области эстрадно-джазовой педагогики, заведующая кафедрой эстрадно-джазового вокала Ксения Политковская провела интенсив-обучение с молодыми вокалистами, максимально сосредоточив их внимание на важнейших певческих проблемах: дыхании, тембре, резонансной технике, навыках звукоизвлечения.

Учебный день в Школе эстрадного вокала начался с разнообразных распевок, музыкальный материал которых участники могли проработать ещё дома в течение нескольких недель в формате онлайн. Затем все желающие получили возможность выступить сольно и получить адресные рекомендации эксперта.

Мастер акцентировала внимание начинающих вокалистов на формировании правильной певческой позиции, механизмах работы резонаторов, фонации. Также Ксения Политковская подчеркнула значение глубокого проникновения исполнителя в смысловую нагрузку песни.

Закончился мастер-класс концертом, участники которого продемонстрировали своё вдумчивое отношение к замечаниям педагога и умение сразу применить некоторые рекомендации на практике.

Напомним, что эстрадные вокалисты стали первыми слушателями Школы эстрадного вокала, организованной в рамках проекта «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») программы комплексного развития молодёжной политики Псковской области. В ближайшие выходные в режиме офлайн занятия проведут мастера академического и фольклорного направлений.