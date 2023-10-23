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Общество

Эксперт из Гнесинки провела для псковичей интенсив по вокалу

Профессиональные рекомендации от эксперта Российской академии музыки имени Гнесиных Ксении Политковской получили более 40 участников региональной Школы эстрадного вокала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

Эксперт из «Гнесинки» провела для псковичей интенсив по вокалу. Фото здесь и далее: ПОКИ имени Римского-Корсакова

Занятия прошли в Пскове 21 октября в креативном пространстве «Лофт».

Профессиональный эксперт в области эстрадно-джазовой педагогики, заведующая кафедрой эстрадно-джазового вокала Ксения Политковская провела интенсив-обучение с молодыми вокалистами, максимально сосредоточив их внимание на важнейших певческих проблемах: дыхании, тембре, резонансной технике, навыках звукоизвлечения.

Учебный день в Школе эстрадного вокала начался с разнообразных распевок, музыкальный материал которых участники могли проработать ещё дома в течение нескольких недель в формате онлайн. Затем все желающие получили возможность выступить сольно и получить адресные рекомендации эксперта.

Мастер акцентировала внимание начинающих вокалистов на формировании правильной певческой позиции, механизмах работы резонаторов, фонации. Также Ксения Политковская подчеркнула значение глубокого проникновения исполнителя в смысловую нагрузку песни.

Закончился мастер-класс концертом, участники которого продемонстрировали своё вдумчивое отношение к замечаниям педагога и умение сразу применить некоторые рекомендации на практике.

Напомним, что эстрадные вокалисты стали первыми слушателями Школы эстрадного вокала, организованной в рамках проекта «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») программы комплексного развития молодёжной политики Псковской области. В ближайшие выходные в режиме офлайн занятия проведут мастера академического и фольклорного направлений.

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