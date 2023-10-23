В Себеже суд постановил выдворить из России трёх граждан Индии

13:35, 23 октября 2023, ПАИ

Себежский суд постановил выдворить из России трёх граждан Индии за незаконное пересечение государственной границы РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

9 октября сотрудники пограничной заставы в деревне Глембочино Себежского района задержали трёх граждан Индии, которые пересекли государственную границу РФ в направлении из Белоруссии в Россию вне пункта пропуска и без надлежащего разрешения.

Себежский районный суд признал иностранных граждан виновными в совершении административного правонарушения и оштрафовал каждого на две тысячи рублей, а также постановил выдворить их за пределы РФ в принудительной форме.

До принудительного выдворения иностранцев поместили в центр временного содержания в Пскове.