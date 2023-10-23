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37 медалей завоевали великолучане в турнирах по кикбоксингу в выходные

37 медалей завоевали великолучане, воспитанники спортклуба «Витязь», в турнирах «Файтер», который прошёл в Твери 21 октября, и Fight republic, который прошёл в Москве 22 октября. Об этом сообщается на личной странице тренера спортсменов Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте».

На турнире в Твери великолучанам удалось завоевать 14 золотых и шесть серебряных наград. Фото здесь и далее с личной страницы Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»

В турнире в Твери великолучанам удалось завоевать 14 золотых и шесть серебряных наград. «Многие ребята боксировали впервые на выездных соревнованиях, наша команда показала лучший результат в турнире «Файтер», – говорится в сообщении Сергея Москалёва.

В московском турнире спортсмены показали ещё один сильный результат и смогли забрать 13 золотых и четыре серебряные награды. «Спортсмены снова продемонстрировали хорошую подготовку и показали высокий командный результат! Ребята были отмечены специальными призами. Также наша команда отмечена кубком и призами организаторов данного турнира: поясом и тренировочными лапами», – отметил тренер спортсменов.

В московском турнире спортсмены смогли забрать 13 золотых и четыре серебряные награды

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