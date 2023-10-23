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Спорт

Великолучанин стал победителем первенства России по пулевой стрельбе

Великолучанин Никита Андреев, воспитанник спортшколы «Олимпия», стал победителем первенства России по пулевой стрельбе, которое прошло в Ижевске с 11 по 20 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимпия».

​Великолучанин стал победителем первенства России по пулевой стрельбе. Фото: спортшкола «Олимпия»

В соревнованиях приняли участие 524 спортсмена. Никита Андреев одержал победу в упражнении ПП-СС. Тренером спортсмена является Ольга Чернобровкина.

Также отметим, что воспитанник спортшколы «Олимпия» Георгий Зданович занял в том же виде программы седьмое место.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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