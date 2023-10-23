Судьбу утраченных памятников и новый состав Псковского молодёжного парламента обсудили депутаты

14:12, 23 октября 2023, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов рассмотрел профильные вопросы накануне очередной октябрьской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Озвучив повестку заседания, председатель комитета Игорь Дитрих предоставил слово докладчикам. О законодательной инициативе тверских коллег проинформировал вице-спикер Виктор Остренко. Разработанный проект федерального закона предлагает оптимизировать порядок исключения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов России региональные или муниципальные памятники, находящиеся в состоянии полной физической утраты.

«Многие памятники были включены в реестр ещё в годы в СССР, причем, часть из них изначально попала туда без должных оснований, только на основании года постройки. Но снять охранный статус с этих объектов очень сложно», – описал ситуацию, ставшую поводом для разработки законодательной инициативы Виктор Остренко. Вице-спикер пояснил, что тверские коллеги предлагают передать полномочия по исключению из реестра местных и региональных памятников на уровень субъектов. Как отметил депутат, на недавнем заседании комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму новация нашла положительный отклик у представителей всех регионов Северо-Запада.

Игорь Дитрих рассказал, что этот же вопрос обсуждался на парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», проходившем в сентябре в Дагестане по инициативе Совета Федерации и Правительства России.

«По стране таких памятников в кавычках – миллионы. Объект находится в состоянии полной физической утраты, вокруг голое поле, а у местных властей «руки связаны» - ни построить ничего, ни сети проложить. А если даже и можно что-то сделать, то историческая экспертиза из-за охранного статуса стоит в несколько раз дороже, чем сам проект», – рассказал о состоявшемся на форуме обсуждении Игорь Дитрих, отметив актуальность и необходимость корректировки законодательства.

Члены комитета единогласно поддержали инициативу, окончательное решение депутаты примут на сессии.

Докладчиком по вопросу об изменении принципа формирования Молодёжного парламента также выступил Виктор Остренко. Куратор коллегиального органа пояснил новый порядок набора: половину состава, как и прежде, делегируют парламентские партии, вторую часть – депутаты-одномандатники. Члены Молодёжного парламента при этом будут обладать статусом помощника депутата.

«Это дополнительная ответственность не только для молодых людей, но и для самих депутатов, которые должны ставить задачи, сопровождать, спрашивать и направлять, быть наставниками», – обозначил новые задачи Виктор Остренко.

Члены комитета согласились с целесообразностью такого подхода.

В завершение депутаты рассмотрели проект закона об установлении на 2024 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области. Парламентарии сочли правильным не повышать стоимость патента для иностранных граждан, тем самым стимулируя привлечение в регион дополнительной рабочей силы.