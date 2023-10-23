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Общество

Заслуженных добровольцев в третий раз выберут в Псковской области

Жители региона могут подать заявку на участие в конкурсе «Заслуженный доброволец Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

Вручение наград в 2020 году. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По результатам конкурса будут отобраны сразу пять претендентов на получение звания и нагрудного знака «Заслуженный доброволец Псковской области».

Для подачи заявки необходимо ознакомиться с положением о конкурсе, собрать полный пакет документов, отправить его на почту RCRD60@yandex.ru до 1 ноября. 

Итоги работы волонтёров подведут в середине декабря. В этом году чествование добровольцев и вручение нагрудных знаков с присвоением почетного звания «Заслуженный доброволец Псковской области» состоится в третий раз.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке: vk.com/dobro_60?w=wall-99355935_10202.

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