Заслуженных добровольцев в третий раз выберут в Псковской области

14:29, 23 октября 2023, ПАИ

Жители региона могут подать заявку на участие в конкурсе «Заслуженный доброволец Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

По результатам конкурса будут отобраны сразу пять претендентов на получение звания и нагрудного знака «Заслуженный доброволец Псковской области».

Для подачи заявки необходимо ознакомиться с положением о конкурсе, собрать полный пакет документов, отправить его на почту RCRD60@yandex.ru до 1 ноября.

Итоги работы волонтёров подведут в середине декабря. В этом году чествование добровольцев и вручение нагрудных знаков с присвоением почетного звания «Заслуженный доброволец Псковской области» состоится в третий раз.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке: vk.com/dobro_60?w=wall-99355935_10202.