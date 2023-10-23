В псковской ветклинике заявили о своей непричастности к выбросу трупов домашних животных

16:20, 23 октября 2023, ПАИ

О непричастности к выбросу трупов животных в Крестовском лесопарке под Псковом заявили представители псковской ветклиники «Котонай» в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ранее о возможной причастности клиники к случившемуся сообщали комментаторы под постом одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».

Представитель «Котоная» рассказал, что у клиники заключён договор с подрядчиком на утилизацию отходов. Ветклиника уже обратилась за разъяснениями о произошедшем в подрядную организацию, но ответ пока что не получен.

Также клиника передала все сведения в полицию.

Напомним, останки животных были выброшены в канаву близ деревни Пожнище Псковского района Псковской области. Рядом с телами животных обнаружены пакеты с использованными шприцами. Появились сообщения, что псковичи, сдававшие умерших животных для кремации в одну из ветклиник Пскова, начали узнавать животных на фото. Ранее сообщалось, что прокуратура Псковской области поставила проведение проверки на контроль.