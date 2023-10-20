Прокуратура взяла на контроль дело об обнаружении мертвых животных в Пскове
Прокуратура Псковской области поставила на контроль проведение проверки по факту обнаружения трупов животных. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.
Вечером 19 октября в отдел полиции обратился 67-летний мужчина по факту обнаружения мертвых собак в лесополосе деревни Пожнище Псковского района.
Полицейские организовали процессуальную проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего
«Ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области», – заверили в ведомстве.
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