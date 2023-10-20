Мужчина узнал свою собаку на фотографии обнаруженных под Псковом трупов животных

17:40, 20 октября 2023, ПАИ

Мужчина узнал свою собаку на фотографии трупов животных, которых обнаружили за Крестовским лесопарком под Псковом. Об этом сообщает «АиФ-Псков».

Фотография была опубликована в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора снимков Сергея Киселёва, животных выбросили в канаву лесопарка как в чёрных мешках, так и без них. Рядом также лежали пакеты с использованными шприцами.

К нашедшему животных мужчине обратился пскович, который узнал свою собаку на фотографии. Примерно месяц назад хозяин сдал умершего питомца в одну из ветклиник Пскова, чтобы они кремировали тело животного.

«Он хотел забрать свою собаку и похоронить самостоятельно. Около восьми утра 20 октября мы поехали на место, но там уже всё собрали и увезли. Наверно, грузили в темноте, потому что три мешка не заметили. Там тоже были погибшие животные – но мужчина посмотрел, его питомца не оказалось», – рассказал Сергей Киселёв.

По его словам, были и другие, кто писал, что обнаружил на фотографиях своих погибших животных, тела которых были сданы в ту же самую клинику. Мужчина, опознавший свою собаку, намерен написать заявление в полицию.

О том, что известно об обнаружении мёртвых животных в Пскове на данный момент, можно прочитать здесь.