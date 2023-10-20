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Происшествия

Мужчина узнал свою собаку на фотографии обнаруженных под Псковом трупов животных

Мужчина узнал свою собаку на фотографии трупов животных, которых обнаружили за Крестовским лесопарком под Псковом. Об этом сообщает «АиФ-Псков».

Трупы кошек и собак в чёрных мешках обнаружили под Псковом. Фото: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Фотография была опубликована в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора снимков Сергея Киселёва, животных выбросили в канаву лесопарка как в чёрных мешках, так и без них. Рядом также лежали пакеты с использованными шприцами.

К нашедшему животных мужчине обратился пскович, который узнал свою собаку на фотографии. Примерно месяц назад хозяин сдал умершего питомца в одну из ветклиник Пскова, чтобы они кремировали тело животного.

«Он хотел забрать свою собаку и похоронить самостоятельно. Около восьми утра 20 октября мы поехали на место, но там уже всё собрали и увезли. Наверно, грузили в темноте, потому что три мешка не заметили. Там тоже были погибшие животные – но мужчина посмотрел, его питомца не оказалось», – рассказал Сергей Киселёв.

По его словам, были и другие, кто писал, что обнаружил на фотографиях своих погибших животных, тела которых были сданы в ту же самую клинику. Мужчина, опознавший свою собаку, намерен написать заявление в полицию.

О том, что известно об обнаружении мёртвых животных в Пскове на данный момент, можно прочитать здесь.

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