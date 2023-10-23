На российских космических кораблях может появиться наружная реклама

14:49, 23 октября 2023, ПАИ

В понедельник, 23 октября, в Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают наделить Роскосмос правом размещать наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и размещением рекламы на космической технике. По мнению законодателей, это поможет госкорпорации получить дополнительный источник доходов для осуществления своей деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что госкорпорацией «Роскосмос» «проведены исследования потенциального спроса на наружную рекламу на космической технике, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний».

«Кроме того, организации изъявили желание принять участие в создании названий для космических кораблей и аппаратов, что тоже может стать дополнительным источником дохода», также говорится в записке.

По оценкам Роскосмоса, потенциальный доход от реализации таких проектов может составить до 200 млн рублей в год ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей – от установки наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.