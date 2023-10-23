В Себежском районе молодой человек попал в ДТП на угнанной иномарке

15:29, 23 октября 2023, ПАИ

Молодой человек похитил автомобиль и попал на нем в ДТП в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 21 октября в Себежском районе неизвестный угнал автомобиль «Хендай» у жителя Санкт-Петербурга. Позднее сотрудники полиции обнаружили угнанный транспорт на улице Автомобилистов в Себеже. На машине были видны технические повреждения после ДТП.

Полицейские смогли установить также подозреваемого в угоне. Им оказался 18-летний молодой человек. В его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.