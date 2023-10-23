Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Мы никуда не собираемся уходить из ОЭЗ «Моглино» — директор по производству компании «Нор-Маали»

Компания по производству промышленных красок «Нор-Маали» не собирается покидать площадку особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе, подчеркнул директор по производству Владимир Пасичнюк на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«Уходить мы никуда не собираемся, - развеял слухи Владимир Пасичнюк. - У нас не иностранная компания, а с иностранным участием и зарегистрирована в России. Мы автономны».

Он также добавил, что компания не только не собирается уходить из Псковской области, но, напротив, наращивает объёмы производства. «Наши объёмы кратно выросли. По итогам года мы произведём более 1,5 млн литров краски. Более того, поставленный руководством план по производству продукции мы выполнили ещё в конце лета», - сообщил Владимир Пасичнюк.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 октября 2023

Центр «Мой бизнес» в Псковской области вдвое увеличил портфель микрозаймов
23 октября 2023

Доходы бюджета Пскова на 2023 год увеличатся на 90 млн рублей
23 октября 2023

До конца года в псковской особой экономической зоне «Моглино» появятся три новых резидента
23 октября 2023

Итоги работы «Моглино» за год обсуждают в медиацентре ПАИ
23 октября 2023

Голубика, малина и вишня вошли в топ-3 самых импортируемых в Псковскую область ягод
23 октября 2023

Анастасия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
23 октября 2023

ГК «Титан» и НГТУ договорились о сотрудничестве в развитии разработок в сфере биотехнологий
23 октября 2023

Псковичей предупредили, что тарифы на интернет могут вырасти на 10-15%

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...