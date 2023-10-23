Мы никуда не собираемся уходить из ОЭЗ «Моглино» — директор по производству компании «Нор-Маали»

15:58, 23 октября 2023, ПАИ

Компания по производству промышленных красок «Нор-Маали» не собирается покидать площадку особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе, подчеркнул директор по производству Владимир Пасичнюк на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Уходить мы никуда не собираемся, - развеял слухи Владимир Пасичнюк. - У нас не иностранная компания, а с иностранным участием и зарегистрирована в России. Мы автономны».

Он также добавил, что компания не только не собирается уходить из Псковской области, но, напротив, наращивает объёмы производства. «Наши объёмы кратно выросли. По итогам года мы произведём более 1,5 млн литров краски. Более того, поставленный руководством план по производству продукции мы выполнили ещё в конце лета», - сообщил Владимир Пасичнюк.