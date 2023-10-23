Студенты ПсковГУ провели спортивный мастер-класс для пенсионеров
Волонтёры-медики ПсковГУ провели мастер-классы по скандинавской ходьбе и танцевальной терапии для пенсионеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Оздоровительные мероприятия прошли в рамках реализации проекта «Одиночеству – нет!» на базе общественной приёмной Союза пенсионеров и были приурочены к проведению Всероссийской акции «Оберегая сердца» и ко Всемирному дню сердца.
Волонтёры отметили, что подобные мероприятия проводятся как мера профилактики различных возрастных заболеваний. Благодаря спортивным мастер-классам укрепляются стенки сосудов и сердце, а также лучше работает опорно-двигательный аппарат.
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