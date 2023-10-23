Тесты на беременность и экспресс-тесты на COVID-19 будут производить в Псковской области

16:14, 23 октября 2023, ПАИ

Тесты на беременность и экспресс-тесты на COVID-19 будут производить в Псковской области. О планах по расширению производства на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал заместитель заведующего по производствам ООО «Скрининг-М» Теодор Быковский.

«Мы работаем на арендованных площадях, но уже в следующем году собираемся запустить свой производственный корпус. Постепенно собираемся осваивать новые виды продукции, чтобы укрепиться на рынке и занять позицию лидера. Уже сейчас делаем экспресс-тесты для диагностика наркотиков в моче. Наши тесты отправляются практически по всей России», – отметил Теодор Быковский.

По его словам, спектр производимых тестов могут в том числе пополнить тесты на беременность и экспресс-тесты на COVID-19.

«И сырьё, и техника отечественные, – добавил Теодор Быковский. – На производстве работают 30 человек – все жители региона, которых мы обучили и продолжаем обучать».