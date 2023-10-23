Полсотни кедров высадили жители Дедовичского района

16:25, 23 октября 2023, ПАИ

Полсотни кедров высадили жители Дубишно и Ясски Дедовичского района в рамках акции «Кедры России». Об этом сообщает районная газета «Коммуна».

Жители двух деревень в рамках экологического субботника высадили в общей сложности 50 кедров.

Саженцы кедров для озеленения школ и общественных территорий предоставил основатель и руководитель проекта «Кедры России» Игорь Санжаров. В свою очередь, доставил посадочный материал в Дедовичский район координатор проекта «Кедры России» по Псковской области Игорь Назаров.