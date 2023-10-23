Сбивший велосипедиста пьяный гдович получил срок

17:18, 23 октября 2023, ПАИ

21-летнего жителя Гдовского района осудили за то, что он, будучи пьяным за рулём автомобиля, сбил велосипедиста. Преступление произошло 9 января. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

«Гдовский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)», – отметили в пресс-службе.

Пьяный мужчина управлял автомобилем и проезжал перекрёсток в Гдове. В это время он не уступил дорогу велосипедисту и наехал на него, а после этого скрылся с места ДТП. Пострадавший получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

После этого гдовича задержали сотрудники ГИБДД и провели освидетельствование. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,307 мг/л.

Житель Гдовского района полностью согласился с предъявленными обвинениями. «Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на один год и восемь месяцев», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, пострадавший велосипедист получил 250 000 рублей в качестве возмещения морального вреда.