Пожизненный срок грозит иностранцу за контрабанду гашиша через Псковскую область

11:10, 29 сентября 2026, ПАИ

Иностранцу грозит пожизненное лишение свободы за контрабанду наркотиков через Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по региону.

По материалам УФСБ России по области и Псковской таможни в отношении гражданина Латвии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что фигурант за денежное вознаграждение вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, согласно которому пытался провезти в грузовом автомобиле на территорию России из Латвии через МАПП «Бурачки» наркотические вещества.



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области















250 брикетов с гашишем общей массой более 23 килограммов были скрыты под спальным местом и в инструментальных ящиках.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.