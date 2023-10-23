Восемь наград завоевали псковички на петербургском танцевальном фестивале

17:34, 23 октября 2023, ПАИ

Восемь наград завоевали псковички, участницы команды Gym Koloskova, на петербургском танцевальном фестивале Diamant fest, который прошёл 21 октября. Об этом ПАИ сообщила тренер команды Софья Колоскова.

Спортсменки выступали в номинации «Артистический пилон». По результатам состязаний золото удалось завоевать Виктории Мигуновой и дуэту Софии Ясвиной и Дианы Крикун. Серебряные награды достались спортсменкам Веронике Васильевой, Виктории Калининой, Софии Ясвиной и Диане Крикун. Бронзовых наград удостоились Виктория Федотова и Софья Колоскова.



Фото: София Колоскова



Фото: София Колоскова



Фото: София Колоскова



Фото: София Колоскова



Фото: София Колоскова



Фото: София Колоскова



Фото: София Колоскова



Фото: София Колоскова



Фото: София Колоскова

















«Давно мы не ездили на подобные мероприятия, но от спортивного формата тоже иногда нужно отходить и раскрывать сильнее в себе артистизм и навык исполнения», – отметила Софья Колоскова.

«Гимнастки показывали самые яркие образы, такие как русский народный танец, восточная змея, пират, статуя, миньон и даже француженка среди них была», – добавила тренер команды.

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